El exprimer ministro británico Tony Blair y su mujer, la reputada abogada Cherie Blair, habrían adquirido un edificio valorado en 7,5 millones de euros (6,4 millones de libras) en pleno Londres a través de una sociedad offshore para evitar el pago de impuestos. Así consta en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJI), en la que han participado laSexta y El País.

El antiguo premier de Reino Unido (1997-2007) y su mujer registraron a principios de 2017 una sociedad británica llamada Hartcourt Ventures Ltd., una compañía destinada al alquiler de inmuebles, de acuerdo con el registro de la propiedad, consultado por miembros del ICIJ.

Unos meses más tarde, en verano de 2017, esa misma mercantil adquirió otra ya existente en las Islas Vírgenes Británicas y que era la propietaria del citado edificio, tasado en 7,5 millones de dólares. Con esta operación a través de la estructura societaria (comprando acciones en lugar del inmueble), el matrimonio se habría ahorrado alrededor de 350.000 euros que tendrían que haber abonado por el impuesto de propiedad.

La sociedad en cuestión, Romanstone International Ltd., había sido propiedad de una inmobiliaria de la familia del ministro de Industria y Turismo de Bahrein, Zayed bin Rashid al-Zayani. Los Pandora Papers arrojan por primera vez luz sobre la relación entre los al-Zayani y el inmueble londinense.

En dicho bloque es donde ahora se encuentra la sede del despacho de abogados de Cherie Blair, quien defiende, a preguntas de The Guardian y la BBC –los socios del ICIJ en Reino Unido-, que desconocían que el edificio pertenecía a la familia del ministro árabe.

La letrada también ha subrayado que el exprimer ministro no estuvo involucrado en la operación, cuyo objetivo era "devolver a la compañía y al edificio de vuelta al régimen fiscal y regulatorio británico". Además, manifestó que "no quería ser propietaria de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas" pero que "el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la sociedad". Romanstone International Ltd. fue clausurada en 2018.

Por su parte, los al-Zayani, a través de un abogado, defienden que todo era legal y que cumplieron todas las leyes británicas.

Estas actividades evasoras de impuestos contrastan con los pronunciamientos del Instituto Tony Blair por un Cambio Global, que defiende una mayor imposición y control en los gravámenes sobre propiedades y residencias. Además, la llegada de Blair del liderazgo laborista en 1994 estuvo motivada, en parte, por su duro discurso contra la elusión fiscal.

"Para quienes pueden permitirse los contables adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios y ganancias", aseveró durante un discurso a principios de este año. "No deberíamos convertirse nuestras reglas fiscales en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada, mientras que otros pagan más de lo que les corresponde", defendía en febrero el exprimer ministro.