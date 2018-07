"Vendo mi coche porque me arruinó la vida", el anuncio más sincero de Internet

eBay es quizás una de las páginas más conocidas de compra-venta y es que podemos encontrar desde la cosa más insignificante como una funda para el móvil hasta un coche. Normalmente los anuncios no tienen nada de particular, el vendedor intenta subir las mejores fotografías del producto y describir sus características de la forma más perfecta posible, es decir, vendértelo sí o sí.

Sin embargo, una mujer londinense decidió poner a la venta su coche sin engañar al futuro comprador: "Vendo mi coche porque me arruinó la vida". Con este sincero mensaje la usuaria 'sphlchwns' puso a la venta su Fiat 500 por el módico precio de 1.750 libras, a pesar de asegurar que en su momento le costó unas 6.000. Después de conocer su historia, no es de extrañar que esté desesperada por deshacerse de él y es que la mujer continúa su anuncio enumerando los desastres que ha vivido desde que lo adquirió: recién comprado lo estrelló, el coche necesita reparaciones costosas y hasta fue detenida por la policía, entre otras.

Su sinceridad se extiende hasta el final de su mensaje, asegurando a todos aquellos padres que lean el anuncio que "es una buena compra para un adolescente" y con la típica excusa de 'el problema no eres tú, soy yo', concluye: "Sólo necesita un poco de amor y yo no se lo puedo dar". Aunque aún no tiene comprador, su impresionante franqueza hizo que el anuncio tuviera miles de visitas y se volviera viral en la red.