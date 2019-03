"¡Tengo novio!", el monumental cabreo de una niña de dos años con su padre se vuelve viral

El padre de Kennedy tiene que asimilar que ya no es el único hombre en la vida de su hija. El vídeo de la niña, de dos años, se ha convertido en el último viral de Internet con su famoso: "¡Tengo novio!". La pequeña se disgusta, y mucho, cuando su padre le repite que "no" puede tener novio hasta los 50 años. Kennedy no se lo toma bien y rompe a llorar y a pegar a su padre. La divertida reacción que grabó y compartió en las redes sociales su madre, Chelsea Kirkland, ha conseguido más de 6.000.000 de visualizaciones en tres días y se ha compartido más de 240.000 veces.

