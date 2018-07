El selfie que 'aterrorizó' a Twitter y que resultó ser una broma

En la red social de Twitter es ya habitual que, por cada situación o momento que se salga tan solo un poco fuera de lo común, y si además está bien posicionado, se monte todo un torrente de reacciones que van desde el humor hasta la conspiración pura, pasando por la simple opinión.

Con el 'selfie' de una pareja ha vuelto a pasar lo mismo. En esta ocasión, los jóvenes protagonistas de esta historia se hicieron una fotografía juntos. Fue el novio quien retocó un tanto la foto y la subió a Twitter bajo el siguiente texto: "I love my girlfriend even if she is a gemini" (Amo a mi novia incluso si es geminis).

Su pequeño retoque ha causado furor en Internet, pues, si bien podría no verse a primera vista, el joven puso a su pareja cara en la nuca, de forma que pareciera que la chica tenga rostro tanto por delante como por detrás. Su tuit se ha viralizado y ha dado rienda suelta a todo tipo de comentarios; algunos, los más comunes, que aplauden la broma; y otros, que no pocos, que parece que de verdad han creído que algo así podría suceder.

No tienen desperdicio la cantidad de comentarios que han dejado en la fotografía miles de usuarios, y que puedes ver pinchando sobre el enlace de la foto a Twitter que hay debajo.