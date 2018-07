"Robar un boli en el trabajo, ¿también es corrupción?", la carta viral que pretende despertar conciencias

Tras la última difusión masiva de documentos ya mundialmente conocida como los papeles de Panamá, la preocupación por la corrupción va en aumento entre los ciudadanos del mundo entero.

Si bien es cierto que en España este tema ya ocupa el segundo lugar entre los problemas del país, en países como Brasil el tema trae cola y es que el país ha vivido las protestas más multitudinarias de su democracia.

Un texto, de autor desconocido, ha despertado estos días la conciencia mundial y es que cuando escuchamos hablar de corrupción lo primero que nos viene a la mente son personas con poder o un alto cargo de la sociedad. Nadie se señalaría a sí mismo como corrupto en su rutinario día a día, sin embargo, el texto nos invita a analizar todas las oportunidades que no dejamos escapar.

"Cuando usted tiene la oportunidad de robar 0,30 € (treinta céntimos) sacando fotocopias personales en la fotocopiadora del trabajo, usted no pierde la oportunidad.

Cuando tiene oportunidad de robar 1 € , llevandose para casa el lápiz del trabajo o del compañero, no pierde la ocasión.

Cuando tiene oportunidad de robar 5 € a la cajera que le devuelve de más, usted no pierde la oportunidad.

Cuando tiene la oportunidad de robar 15 € a un artista comprando un DVD pirata, no pierde la oportunidad.

Cuando tiene la oportunidad de robar 100 € a Microsoft al descargar un Windows pirata en un sitio ilegal, usted no pierde la oportunidad.

Cuando tiene ocasión de robar 1.000 € escondiendo un defecto de su coche al venderlo, engañando al comprador, usted no pierde la oportunidad.

Y usted no pierde ninguna oportunidad: devuelve la cartera pero se queda el dinero, evade impuestos, paga sin factura, etc, etc, etc...

Bueno, si usted trabajara en el gobierno, y se le plantease la oportunidad de robar 1.000.000 € es seguro que, como usted no pierde la ocasión, se aprovecharía de esa situación. Todo es cuestión de tener acceso y oportunidad.

Nuestro problema no son solo los políticos en el poder porque ellos son solo el reflejo de nuestra sociedad de más de 40 millones de oportunistas educados en la permisividad e incluso justificación del pillaje. Los políticos de hoy, fueron los oportunistas de ayer.

Va a ser difícil cambiar esto, pero empieza por cada uno de nosotros. Por no hacerlo y por recriminar a quien nos cuente lo que hace.

La foto, un boli BIC robado. Fue la oportunidad de alguien.

Pasa aquí, pasa en cualquier país..."

El texto fue recuperado por un brasileño, Danilo Souza, quien lo difundió a través de su perfil de Facebook. A partir de ese momento la publicación se volvió viral y ya se ha compartido más de 115.000 veces.

A España llegó gracias a Martín Solana, quien precisamente conoció la publicación por un amigo brasileño que lo había compartido en su muro. Solana lo tradujo al español y en los últimos días se ha compartido cerca de 8.500 veces.

En absoluto, el texto puede ser comprendido como una justificación a la corrupción, sino más bien como un toque de atención para todos y cada uno de nosotros al oportunismo que vivimos, presenciamos y protagonizamos a diario.