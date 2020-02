Courtney Davies es una joven británica de 19 años que ganó 72 millones de euros el día después de que su novio Dan White, de 21 años, cortase con ella. Tras lo sucedido, "incluso" los amigos de Dan le han enviado bromas.

Courtney compró un billete de lotería junto a su hermana Stephanie para celebrar que su madre había superado un cáncer. El billete resultó premiado con 61 millones de libras (72 millones de euros), uno de los mayores botes que se reparten en Reino Unido.

Ahora, la familia de Courtney se ha repartido la cuantiosa cifra y su exnovio, resentido, no ha podido evitar reaccionar. Tras enterarse de que la pareja de Stephanie sí va a disfrutar del dinero, ha bromeado en una entrevista con el diario 'South Wales Echo'. "Podría darme un millón por cada año que estuve con ella. No le diría que no", asegura.