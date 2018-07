Pimentón, chorizo, leche, cebolla roja... las redes sociales estallan contra la receta de tortilla más polémica

La receta de la tortilla española es una de las que menos discusiones generan a los ciudadanos de nuestro país. Patatas, huevos y cebolla es suficiente para conseguir el sabor deseado para este sencillo manjar. Cierto es que la favorita de cada uno es la que se come en su propia casa, pero la receta difundida por @buzzfeedtastyy a través de Twitter no ha gustado a nadie, y los usuarios españoles no han tardado en responder, como ya hicieron con la polémica paella de Jamie Oliver. La receta de esta cuenta, con más de 275.000 seguidores, tiene los una patata, aceite de oliva, ajo, medio pimiento rojo, media cebolla roja, chorizo, sal, pimienta, huevos, media taza de leche y pimentón. Todo eso se junta y se mete en el horno durante 15 minutos. Los usuarios de las redes sociales han criticado la receta, convirtiendo 'Spanish Tortilla' en Trending Topic a nivel nacional. Chicote, la Policía Nacional y la Guardia Civil no han dudado en comentar la elaboración.

Spanish Tortilla from our new original show ‘Farm to Plate’ pic.twitter.com/L1IUqn9e3K — Tastyy (@buzzfeedtastyy) 2 de febrero de 2017

@Sergiopaos19 No puedo. He perdido el habla. — Alberto Chicote (@albertochicote) 6 de febrero de 2017

Después de vuestras denuncias y del minucioso análisis de nuestros agentes 👮🏻🔬🍳

¡CONFIRMADO!

Esa #SpanishTortilla, no es la auténtica

😜 https://t.co/QnY2PF50Lx — Policía Nacional (@policia) 6 de febrero de 2017

Confundir una "Spanish Tortilla" con una "Tortilla Española", pase, pero comerla tal vez atente contra la salud😂

Atenderemos tus denuncias🚔 pic.twitter.com/0Pm79MK7Il — Guardia Civil (@guardiacivil) 6 de febrero de 2017

No os gusta la paella con chorizo, no os gusta la "spanish tortilla" con rábano, no os gusta la Telepizza de KitKat... No os gusta nada. — Kim Jong-un (@norcoreano) 7 de febrero de 2017

-Abuela he hecho una Spanish Tortilla pic.twitter.com/8utZ4PBd7D — FA por Siempre (@Chema0092) 6 de febrero de 2017

Tampoco estáis en condiciones de quejaros de la Spanish Tortilla los que no le echáis cebolla a la tortilla de patatas. — no sé (@idazten) 6 de febrero de 2017

Los ingleses para poder atribuir la etiqueta de "spanish" a cualquier cosa solo necesitan añadir chorizo #spanishtortilla pic.twitter.com/zqo6NqaNqz — ÉGALITÉ✊🏻 (@gemajordanbayo) 6 de febrero de 2017

Mucho protestar por la spanish tortilla y nadie pregunta a los rusos qué piensan de la ensaladilla — Damián Gómez (@damian_ast) 6 de febrero de 2017

- Me dejas copiarte el trabajo?

+ Sí, pero cámbialo un poco para que no se note



Spanish Tortilla pic.twitter.com/vh17OVEOyO — A (@mxnicastilinski) 6 de febrero de 2017

spanish tortilla que tal me va saliendo yo creo que bien si con tal de ponerlo en una sarten ya puedo llamarlo tortilla XD pic.twitter.com/62KM7mtDQY — ❌❌❌Soul's soul❌❌❌ (@mihdibujikoh) 6 de febrero de 2017

Esto si es una SPANISH TORTILLA. Analfabetos pic.twitter.com/Ls6TeR2hrW — Иαяeнøρ (@NareHop) 6 de febrero de 2017

