Cuando uno piensa que la imaginación de los usuarios de las redes sociales podían llegar a algún límite creativo, llega una prueba que hace que veas que estás equivocado.

Es el caso del usuario '@nickipony', que ha llamado la atención de miles de personas con una comparativa que, como el meme, nadie, absolutamente nadie, había pensado.

El hilo consta de una serie de fotografías en las que aparece, a un lado, la cantante Nicki Minaj, y al otro lado, aperitivos de Hacendado que se parecen a la vestimenta de la cantante.

El propio usuario se mostró sorprendido de la acogida. “Simplemente no podía dormir y para no rayarme siempre pienso en Nicki. Si a eso le sumo que tenía hambre pues sale eso, no estoy loco lo juro”, escribe en su perfil.

A continuación, puedes disfrutar de algunas de esas comparativas. No tienen desperdicio: