Un policía ha pedido matrimonio a su pareja en el acto de jura. Así se muestra en el vídeo que acompaña estas líneas, que ha compartido la Policía Nacional en su cuenta oficial de Twitter.

En las imágenes se escucha al agente hacer una emotiva declaración de amor mientras su novia se lleva las manos a la cabeza mostrando su sorpresa.

"No hay nada que llene más mi corazón que tenerte a mi lado. No hay nada que me haga más feliz que seas la futura madre de mis hijos. Nuestro amor ha saltado todas las vallas y ha superado todos los obstáculos", le dice visiblemente emocionado.

"El destino nos ha vuelto a unir y hoy es el día en que te digo 'quieres casarte conmigo", son las palabras que le ha dedicado. Una declaración a la que su pareja ha respondido afirmativamente.

El vídeo del momento ha sido difundido por el canal oficial de la Policía Nacional en Twitter en una publicación en el que sus compañeros les han querido desear "toda la felicidad del mundo".