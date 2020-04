Este miércoles se viralizó un meme de la presidenta de la Comunidad de Madrid como cajera de un McDonald's y hasta la propia Isabel Díaz Ayuso ha tirado de humor y ha compartido el vídeo, en el que aparece recitando un menú de comida rápida.

"Ensalada mediterránea, box de pollo con una bebida. Hamburguesa de pollo infantil con patatas. Con cocacola", señala en el fragmento como si de una comanda se tratara.

En realidad este extracto de vídeo es de su intervención en la Asamblea de Madrid, donde defendió los menús de cadenas de comida rápida que la Comunidad de Madrid ofrece a familias con derecho a beca de comedor.

"Diecen que si yo le daría esta comida a mis hijos. Hombre, yo creo que a un niño, que le den una pizza no es ningún problema. Creo que los niños que están en sus casas confinados y 'jartos' de estar ahí, tengan que aguantar los menús que les pondrían sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada", aseguraba en la sesión plenaria.

"Para ustedes será basura, para esos padres no era basura, cada vez que ustedes hablan de esa manera no me ofenden a mí, les ofenden a ellos", afirmaba ante la oposición. "Les apuesto lo que quieran a que el niño primero se comía la pizza y ya contra su voluntad la ensalada", señalaba la popular.

En su comparecencia, Díaz Ayuso se mostró convencida de que "muchos padres", durante estas semanas de confinamiento, "alguna pizza o algún sándwich le han dado a sus hijos", algo que no cree que suponga ningún problema.