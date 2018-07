El "ma-ra-vi-llo-so" discurso de un piloto de Iberia al aterrizar en Vigo que se ha vuelto viral

EL COMANDANTE SORPRENDIÓ A LOS PASAJEROS CON SU MENSAJE

El tiempo en Vigo y las islas Cíes para preparar un aterrizaje. Estos fueron los temas que el comandante del vuelo Madrid-Vigo de Iberia eligió para la sorpresa de los pasajeros. "Estamos ya en descenso al aeropuerto de Vigo. Estimamos en once minutos. El tiempo en Vigo pues no sé si les va a gustar, porque hace demasiado buen tiempo. Un día ma-ra-vi-llo-so. A lo mejor lo he dicho muy rápido y no me han entendido. Lo voy a volver repetir. El tiempo en Vigo, ma-ra-vi-llo-so. ¿La temperatura? se han pasado un poco con el calor, 30 grados en este momento. Nada más" comenzó el comandante en su mensaje para después continuar su discurso con la historia de las islas Cíes.