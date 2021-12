Jordi Évole ha compartido en redes sociales el vídeo de un hombre que es impresionantemente parecido a él y ha lanzado un llamamiento para poder localizarle.

El periodista ha explicado que un amigo le ha pasado el vídeo en cuestión, donde aparece un hombre asegurando entre risas que tiene al lado al presentador: "Ha venido Jordi Évole a verme". A continuación aparece el 'doble', que también se ríe por la situación.

"No sé quién hace estas cosas. Pero son maravillosas", ha asegurado el periodista, que no ha dudado en pedir abiertamente ayuda para localizarle: "Si alguien me puede pasar el contacto, me iría muy bien para grabar las escenas peligrosas de Lo de Évole".

La cuenta oficial del programa ha respondido en tono de humor y ha lanzado una divertida propuesta: "A ver si vamos a tener que llamar al programa 'Évoles por el mundo'".