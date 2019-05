La hija de Jennifer López revoluciona las redes con su impresionante voz

De tal palo, tal astilla. Esta es la conclusión a la que han llegado miles de fans de la artista Jennifer López tras escuchar cantar a su hija Emme, en un emotivo vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

La pequeña, de tan solo 11 años, ha sorprendido a todos con su talento cantando el célebre tema de Alicia Keys 'If I ain't got you' al piano, bajo la orgullosa mirada de su madre.

La propia López fue quien compartió el vídeo, grabado durante uno de los ensayos de su nueva gira, en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 93 millones de seguidores. En él, JLo anima a su hija a cantar, y la niña borda el estribillo con un poderoso chorro de voz, para asombro de los presentes.

Al final, madre e hija se funden en un emocionado abrazo. "Deberías aparecer en mi nuevo tour", le dice una orgullosa Jennifer López.

Por su parte, el padre de Emme, el también cantante Marc Anthony, tampoco pudo evitar compartir el vídeo, en una publicación de Instagram en la que deja bien patente su admiración. "La adoro. ¡Emme, eres mi vida!", escribió.

El innegable talento de la pequeña ha conmovido a las usuarios de las redes, donde el vídeo se ha convertido rápidamente en todo un fenómeno viral.

Tanto los internautas como otros artistas, entre ellos Ricky Martin, han alabado el talento de la pequeña, a la que muchos ya ven camino de convertirse en una estrella tan brillante, al menos, como sus padres.