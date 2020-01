Si quieres comunicar algo a los vecinos de tu bloque, no hay mejor sitio para dejar una nota que el ascensor. Habitualmente hay avisos sobre juntas, obras, cambios de horarios de los cubos de basura... pero en esta ocasión ha sido algo totalmente diferente.

Un joven de Alicante ha dejado en el ascensor una nota para su vecino que toca el piano. El texto comienza con un "ATENCIÓN!!" que puede invitar a pensar que lo que quiere decir no va a ser agradable, pero no es así. "Tengo un vecino que toca el piano y siempre que lo hace, quito todo y me pongo a escucharlo, y la otra tarde volvió a tocar, hacia tiempo que no tocaba y me inspiré y le puse esto en el ascensor", ha explicado.

En la nota, agradece la música a su vecino, a quien pide que no dejase nunca de tocar: "Para la persona que toca el piano: ¡Nunca dejes de hacerlo! Tocas de maravilla, suena genial y me encanta escucharte. Me alegras el día cuando lo haces".

También ruega al resto de personas que usan el ascensor que no quiten el cartel: "No molesta y no cuesta nada alegrarle el día a alguien".

La imagen se ha vuelto viral en Twitter y ha provocado infinidad de reacciones. Muchos internautas, conmovidos por el texto, aplauden el gesto al joven. Otros, sin embargo, defienden que lo más importante es tener tranquilidad en casa y no escuchar el instrumento del vecino.

Otros carteles virales que circulan por Twitter

No es el único cartel en un ascensor que ha arrasado en la red. Hay otros que lo último que buscan es alegrar el día a alguien. Un vecino, harto de los ruidos de sus vecinos al mantener relaciones sexuales decidió cortar por lo sano dejándoles un rotundo mensaje: "Se solicita a los nuevos vecinos del 3ºA que cada vez que cojan como hienas drogadas tengan respeto y no se entere todo el edificio. Muchas gracias".

Fuera del vecindario, también hay otros carteles que triunfan. Uno en concreto bromea con la decisión que tomaron los responsables de un establecimiento cuando se rompió una puerta. En lugar de arreglarla, indicaron cuál está rota y cuál no.

Sin embargo, no todos los textos son objeto de bromas y comentarios agradables. Un médico de Murcia publicó un cartel en su consulta ante las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Sanidad pública.

"La semana pasada no acudieron a su cita en esta consulta 31 pacientes. Si hubiesen anulado sus citas usted podría haber sido atendido antes. El buen funcionamiento de la sanidad pública es responsabilidad de todos", escribió provocando el aplauso de multitud de internautas.