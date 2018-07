Un hacker de EEUU se conecta al monitor infantil de un bebé para asustarle

SE CONECTABAN A TRAVÉS DEL WIFI

Una pareja de Nueva York no entendía por qué su niño de tres años tenía tanto miedo a dormir sólo en la habitación. El pequeño les decía a sus padres que alguien le hablaba por las noches a través del teléfono. Sus padres no creían al niño al no encontrar nada raro. Pero una noche al pasar por la puerta de la habitación escucharon una voz de un hombre que decía: "despiertáte niñito, tu papá te esta buscando". Cuando los padres entraron, la misma voz dijo: "mira, alguien viene". Parece el fragmento de una película de terror, pero no, es un caso de verdad. Un hacker se conectaba al monitor para bebés que había en la habitación. Estos monitores se conectan a internet para poder ver a los bebés desde el móvil o cualquier dispositivo. En EEUU no es el primer caso de este tipo, los hacker entran en los monitores a través del wifi y pueden escuchar todas las conversaciones, ver lo que ocurre dentro e incluso interactuar con el bebé.