Esta semana se ha hecho público que la hija de Andoni Ortuzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), acumula miles de seguidores en sus redes sociales. En concreto, la cuenta de Instagram de Garazi Ortuzar, donde tiene más de 30.000 seguidores, se ha compartido en informaciones de algunos medios con la intención de hacer un "perfil" de la hija del político.

Pero estas noticias iban cargadas de adjetivos machistas. "Cañón", "explosiva", "rebelde", "sexy" o "la sensación de las redes" fueron algunos de los calificativos que le dedicaron a la joven en sus titulares diferentes medios de comunicación.

Algunas, también cuestionaban las fotografías que Garazi ha compartido en bikini o mostrando cariño hacia su padre, en las que aparece abrazando al líder del PNV. Trataban de ridiculizar el hecho de que Andoni coja a su hija en brazos.

Se han desencadenado muchas mentiras sobre mi y desprecios hacia mi familia"

Tras unos días de silencio, la joven ha decidido pronunciarse en su Instagram, para denunciar el trato machista que ha recibido por parte de los medios, señalando que sus fotos no determinan su inteligencia. "La gente no es consciente del daño que puede llegar a hacer con palabras y calificativos despreciables. Gracias a todos esos titulares machistas, sin sentido, que vulneran la deontología periodística al completo, se han desencadenado muchas mentiras y comentarios sobre mi y desprecios hacia mi familia", ha lamentado.

También ha defendido que "el cargo" es de su padre, y no suyo, por lo que no entiende por qué debería de "medir" el contenido que publica en sus redes: "No hago daño a nadie, no sé porqué intentáis hacérmelo a mi sin conocerme", ha añadido.

Además, ha tenido unas palabras amables en defensa de su padre. "Mi padre es persona, al margen de que compartáis sus ideas o no, es un ser humano que adora a su familia y mueve cielo y tierra por nosotros. Tengo el mismo derecho que vosotros a tratarle como un padre y no tener que medir lo que subo", ha defendido.