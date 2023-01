Las alfombras rojas de las galas de premios son escenario habitual de looks espectaculares y entrevistas a las estrellas más deslumbrantes de Hollywood, pero también podrían serlo de una incipiente historia de amor.

Al menos, eso es lo que están deseando las redes sociales tras presenciar un adorable flirteo en los Globos de Oro, con el actor Andrew Garfield y la periodista Amelia Dimoldenberg como protagonistas.

Y es que la química entre el intérprete de 'Spiderman' y la creadora de 'Chicken Shop Date' era evidente durante la entrevista que le hizo ella en la alfombra roja, donde ambos compartieron bromas y risas antes del inicio de la gala.

"Yo solo quiero verte", dice el actor, antes de aclarar: "¡No era el final de la frase! Solo quiero verte en este tipo de situaciones". "¿Y qué hay de otras situaciones?", desliza por su parte Dimoldenberg, que no duda en invitar al actor a su fiesta de cumpleaños.

El flirteo continúa con ambos conversando acerca de la compatibilidad de sus signos zodiacales, entre piques -"estás obsesionado conmigo", bromea la cómica-, hasta que el actor confiesa: "Me asusta en qué puede convertirse, no estoy preparado". "Yo sí", asegura ella. La complicidad es tal que no pueden contener la risa, ni siquiera cuando Dimoldenberg intenta hacerle una pregunta sobre sus últimos trabajos.

Un intercambio repleto de tonteo que no ha pasado desapercibido en Twitter, donde la propia periodista lo ha compartido y los usuarios están 'shippeando' en masa este potencial romance:

Sin embargo, este no es el primer encuentro entre ambos, tal y como puedes comprobar en este otro vídeo en el que incluso llegan a hablar de una posible cita: