La actriz Ana Milán se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Muy activa en redes sociales, Milán acostumbra a hablar sin tapujos y también muestra un gran sentido del humor. Sin embargo, en esta ocasión la actriz ha querido denunciar un tema muy serio: la difusión de vídeos sexuales sin permiso.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter y con un rotundo hilo que inicia así:

"Ha llegado a mis manos un vídeo horrible en el que grabaron sin permiso a una chica mientras mantenía relaciones sexuales", tuitea la actriz. "Pero lo peor no es eso, lo peor es que, en algún momento, alguien no solo decidió engañarla y grabarla, sino también compartirlo y que lo vieran miles de personas".

"Creo que solo hay dos maneras de actuar cuando recibes un contenido. O lo paras, o lo pasas. Eres la solución o eres cómplice", plantea Milán. "Si eres de las que lo pasan, tienes que saber que ese click que haces para compartir o reenviar va a arruinar la vida de una persona", añade.

"También la tuya. Puede tener repercusiones legales, personales, familiares...", señala. Y es que además de los problemas morales que puede provocar la difusión de este tipo de vídeos también puede tener una serie de repercusiones legales.

Además, Ana Milán va un paso más allá, ofreciendo soluciones a las víctimas. "Pero si están compartiendo un contenido sensible sobre ti, si te sientes vulnerable, si sientes que no puedes hacer nada... te equivocas. No te calles. Me he informado y se puede frenar una situación así", explica.

Y es que se puede "denunciar la difusión de contenido sensible que contenga imágenes sexuales, situaciones de acoso o de violencia de cualquier tipo" ante la Agencia Española de Protección de Datos.