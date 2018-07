Encuentra a su doble en un centro comercial y no dejan de salirle más clones tras compartir la foto en redes

LA CURIOSA HISTORIA DE SANTANA GUTIERREZ

En una visita a un centro comercial de San Diego, Santana encontró a Isobel, una chica que trabajaba para la ONG Save The Children. Su sorpresa fue mayúscula al observar cuánto se parecían ambas, así que no dudó en fotografiarse con ella. Tras compartir la imagen en redes, a Santana no le han dejado de aparecer más 'gemelas'.