La divertida esquela que trunfa en las redes: "Llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más"

El periódico ABC ha publicado en su edición sevillana un cómica esquela de una familia a José Manuel Fernández Nuñez, un hombre que falleció el asado 2 de diciembre a los 53 años.

Un lector, cautivado por el humor que ésta escondía, ha querido compartirla en su cuenta de Twitter y en apenas unas horas se ha hecho viral.

En ella leemos: "Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán y menos con la camisa que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre".

Como toque final a la esquela, la familia del difunto ha querido animar a todo el el mundo a asistir a la misa que se celebrará en su honor aunque "él seguramente esté en el bar de enfrente".