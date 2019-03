DAÑOS VALORADOS EN 7.000 DÓLARES

Una mujer destroza las instalaciones de un gimnasio en Canadá, después de que los dueños le dijeran que no podía entrenar por no ser miembro. La mujer reacciona cogiendo unas pesas para reventar la pantalla de una cinta de correr y los espejos de las inmediaciones. Varios testigos intentan frenarla y la mujer reacciona empujando a uno de ellos. Finalmente, ha sido detenida aunque no se ha precisado su identidad porque tiene problemas mentales.