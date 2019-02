El desternillante hilo de Twitter que narra el 'drama' de una joven: "Mi madre piensa que tengo un imperio de la droga"

La joven tuitera Rocío (@Rooxsann_) quiso compartir en su cuenta cómo su madre pensaba que ésta traficaba con drogas, una desternillante historia con la que muchos se han sentido identificados y que no ha tardado en hacerse viral.

En en hilo de twitter ésta relata cómo su progenitora, que estaba obsesionada con que también consumía sustancias estupefacientes, la espió cuando iba a bajar la basura.

Vio cómo su hija se montaba en un coche y sacaba dos bolsitas blancas (que eran en realidad dos chicles).

Lo que viene después es digno de película cómica:

@Rooxsann_

● "Hilo de cómo mi madre se piensa que tengo un imperio de la droga y me ha obligado a hacerme hoy dos tests de drogas"

● "Total que ayer , salí , me despedí de mis padres , besitos por aquí , y es más me dieron hasta 20€ porque decían que ERA una buena hija."

● "Total , que baje a lo que viene a ser la calle como una persona normal me subí a un coche , y saqué LITERAL dos chicles del bolso. QUEDAOS CON ESTE DATO QUE ES IMPORTANTE"

● "Total que ayer no dormí en mi casa por una serie de factores externos que no voy a mencionar"

● "Total que llegó hoy a casa , y nada más poner las llaves en la puerta ya podía escuchar los gritos de mi madre"

● "Total que le digo hola, pobre inocente de mi , se me venía encima lo siguiente:"

● "Mi madre no me respondió al hola mirándome , y eso es mala señal, total que le dije ¿qué te pasa? Y empieza:"

● "CÓMO QUE QUÉ ME PASA ROCÍO ISABEL , TE PIENSAS QUE NO SÉ QUÉ PASA"

● "Intente entablar una conversación con ella , mientras mi hermano estaba en el salón."

● "Por lo que entre tanto grito mi madre me suelta : SÉ QUE ESTÁS METIDA EN ALGO RARO , JAMÁS PENSÉ QUE IBAS A ENTRAR EN EL MUNDO DE LAS DROGAS"

● "Recodáis que he dicho que vivo a la altura de un cuarto de cara a la calle no pues , mi madre que tiene una vista de halcón me suelta lo siguiente"

● "AYER TE HE VISTO SACAR DOS BOLSAS DE PLÁSTICO DEL BOLSO Y ESO ES DROGA PORQUE YO SÉ LO QUE ES DROGA , ME ASOMÉ A VER COMO TE IBAS Y MENUDA SORPRESA ROCÍO ESTO NO ME LO ESPERABA"

● "Total , que mis padres empezaron a rajar de mí diciendo que soy básicamente una inútil , que estoy dejando los estudios de lado , que por qué no me saco el carnet de una vez , que no ayudo en casa que soy lo que viene a ser una nini"

● "El caso , que mis padres se han montado la teoría de que compro droga con el dinero que me sobra del tren y del metro y que la distribuyó entre mis amigos"

● "Por lo tanto , entre gritos y más gritos mi madre me suelta QUÉ SEPAS QUE VAMOS A IR A HACERTE TEST DE DROGAS AHORA MISMO PORQUE TÚ NOS ESTÁS MINTENDO Y YO SÉ LO QUE HE VISTO CUANDO ME ASOME POR LA VENTANA , DESAGRADECIDA"

● "Total que me he recorrido 5 putas farmacias por todo Benalmádena y Torremolinos , las drogas son malas pero porque me han hecho hacer ejercicio"

● "Pero chicos , ENCONTRAMOS LA FARMACIA"

● "Total que yo ya cansada de vivir con el rímel súper corrido de llorar y la nariz llena de mocos le digo al dependiente "por favor decidme que tenéis controles de drogas""

● "Por lo que me dispuse a ir a hacer pipí como una niña chica acompañada por dos farmacéuticas PORQUE MI MADRE NO SE FIABA y a todo esto gracias al farmacéutico por obligar a mi madre a quedarse al margen de mi meada ocasional"

● "Pues bueno chicos 10 minutos después salieron los resultados, y al ver que dieron negativo os juro que se me iluminó el mundo, más que nada porque ahora era MI MOMENTO DEL DRAMA"

● "Mi madre: NO ME FIO DE ESTO QUIERO QUE SE HAGA OTRO TEST QUE ESTÁS COSAS SUELEN FALLAR MUCHO"

● "Total que mi madre no se fiaba de los putos predictos y los farmacéuticos le dijeron que se podía hacer un test de sangre rápido pero que era carillo y desde su punto de vista era innecesario sacarme sangre"

● "Pero mi madre que es muy insistente, soltó los 30€ como si nada y los farmacéuticos aceptaron a hacerme los análisis de sangre , porque el cliente siempre tiene la razón"

● "Me sacaron la sangre, lo pasarón por un papelito y OBVIAMENTE VOLVÍ A DAR NEGATIVO CHICOS"

● "Total que empecé como una niña chica literal a decirle a mi madre ¿ahora qué?¿me vas a pedir perdón? Porque creo que una disculpa MÍNIMO me merezco que lo he pasado muy mal me has puesto en duda y has pensado QUE VENDO Y CONSUMO DROGA es que TE HAS PASADO"

● "Obviamente no me hablaba ni me hablo con mi madre, subimos al coche en silencio y los dos empiezan a hablar mientras que mi madre suelta : YO SIGO PENSANDO QUE TÚ HIJA VENDE DROGA Y HA HECHO ALGO PARA QUE ESTO DE NEGATIVO"

● "Llevo sin salir de la habitación desde que he vuelto a casa , no hemos vuelto a hablar del tema pero si he oído hablar de mi madre otra vez de las bolsas de plástico imaginarias y que se siente GRAVEMENTE atacada por insinuar que está loca"