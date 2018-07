Se deja a su mujer en una gasolinera de Brasil y se da cuenta 100 kilómetros después

VIAJABAN DE BRASIL A ARGENTINA

Unos turistas británicos estaban haciendo una ruta por Brasil y conducían hacia Argentina. La mujer iba dormida en los asientos traseros del coche y el marido y el hijo en la parte delantera. El hombre decidió parar para echar gasolina e ir al baño. En ese momento la mujer se despertó y bajo del vehículo para comprar algo de comer. El marido volvió a montarse en el coche y no se percató de que su mujer no estaba en el coche, el hijo de ambos estaba pendiente del móvil y tampoco se enteró. Cuando la mujer se dio cuenta intentó llamarles pero no consiguió contactar con ellos, pidió ayuda a los trabajadores que llamaron a la policía. El marido se dio cuenta 100 kilómetros después de la ausencia de su esposa. Dos horas más tarde el coche apareció y cuenta un agente que la mujer más que enfadada estaba decepcionada.