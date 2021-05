A veces ocurre que las esquelas, que generalmente sirven para indicar los datos de la persona fallecida, informar sobre dónde será el velatorio o incluso el entierro si lo hubiera, acaban incluyendo también las últimas voluntades del difunto.

Es lo que ha ocurrido en una curiosa esquela que ha publicado 'El Faro de Vigo' en la que se da cuenta del fallecimiento de Antonio Martínez Barreiro, muerto a los 92 años. Uno de sus hijos y dos de sus nietos piden por él una oración y explican donde será el velatorio. Y hasta aquí, todo normal.

Pero al final de la esquela aparece una nota que reza: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años que no molesten en venir". Toda una declaración de intenciones que deja muy claro que hay quien no será del todo bien recibido en la última despedida al hombre.