Cruz Roja abre las puertas a que 50 jóvenes en paro encuentren trabajo: "Es requisito es ganas de aprender"

Jesica Mata lleva una semana como camarera en un restaurante, a sus 29 años es su primer contrato: "Tengo dos ciclos formativos, b1 de inglés, varios cursos, pero no tenía ningún tipo de trabajo, no me daban tampoco la oportunidad de trabajar".

Ahora, gracias a Cruz Roja se le han abierto las puertas, su programa 'reto social empresarial' ha hecho que 50 cordobeses en paro se formen en 40 establecimientos de la ciudad. "Los únicos requisitos necesarios son tener ganas de aprender y la motivación para encontrar un puesto de trabajo y la disponibilidad para hacer el recorrido que necesitan dentro de nuestro plan de empleo", asegura Rafaela Castro, Técnico de empleo de Cruz Roja.

Dos meses de formación a la carta, lo que permite que el empresario tire del que mejor conoce ya su funcionamiento. "Así podemos tener más camareros, tanto de extra como de contrato, ya que le has enseñado y le has enseñado en el restaurante que sepan el funcionamiento como tal", explica Marta García, Jefa de Sala grupo Puerta de Sevilla.

Después de toda la vida como albañil, Manuel Aguilera se estrena como cocinero. Los dos años y medio que llevaba en paro terminan aquí. "Me han hecho un contrato de tres meses, con la opción de renovar". Con su actitud ellos lo han puesto fácil. "Quizás lo más difícil es explicarle algo de técnica, sabemos que se adquiere con el tiempo pero que ellos con esa actitud y esa forma de querer aprender pues ha sido fácil", dice Rafael Martínez, chef. Hoteles y restaurantes contarán en este mayo cordobés con nueva plantilla.