El 'whatsapp' de Asunta a una amiga: "Me han intentado matar"

ASÍ LO HA CONTADO UNA AMIGA DE LA NIÑA EN EL JUICIO

Una niña "muy amiga" de Asunta, de 14 años, ha contado que en julio de 2013 recibió un 'whatsapp', enviado por la menor, en el que le decía "me han intentado matar", pero pensó que "no era en serio", al ser la víctima muy bromista. La niña ha asegurado, en su declaración por videoconferencia, que Asunta "nunca" le volvió a hablar de este episodio. Rosario Porto no ha podido contener las lágrimas al escucharla, ya que era una de las amigas íntimas de su hija fallecida.