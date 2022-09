Llega el mes de septiembre y con ello la vuelta al cole. De esta forma, mañana serán 700.000 alumnos de infantil y primaria, los primeros en regresar a las aulas en Cataluña.

Ellos se convertirán en los primeros en volver a las aulas en España. Una vuelta que este año tiene una novedad importante, y es que se acabaron las mascarillas y las restricciones, que tampoco tendrán en los comedores escolares.

De esta forma, en Cataluña esta vuelta se ha adelantado una semana. El conseller de Educación asegura que este adelanto es muy positivo para los niños y la intención es que siga siendo así de cara a los próximos años.

Una medida que ha provocado que los padres tengan que comenzar a realizar antes las compras de última hora para tenerlo todo listo.

Por otro lado, en Galicia abrirán mañana las escuelas infantiles con una novedad, todas las guarderías serán gratuitas para niños de 0 a 3 años. Esto ha elevado en un 5% las inscripciones. Una medida de la que podrán beneficiarse 30 mil niños gallegos y con las familias podrán ahorrarse entre 1.500 y 2.000 euros.

El miércoles se incorporarán el resto de ciclos y empezarán en la mayoría de comunidades autónomas.

Un curso académico cargado de novedades

Los niños y adolescentes se enfrentan a un nuevo curso escolar cargado de novedades académicas, entre ellas, la introducción por primera vez de la educación vial.

El objetivo es concienciar sobre una movilidad cada vez más segura y sostenible. Conocer las normas de circulación, adquirir valores de convivencia, saber identificar situaciones de riesgo o prepararse en el manejo de la bici son algunos de los contenidos que los alumnos estudiarán desde infantil hasta bachillerato durante este curso, que comenzará entre el 5 y el 12 de septiembre dependiendo de la omunidad autónoma.

Hasta ahora la educación vial era una materia transversal, en la que "se pasaba un poco de puntillas", asegura en una entrevista con Efe María José Aparicio, subdirectora general de Formación y Educación Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este curso, por primera vez, la Ley Orgánica de Mejora de la Ley de Educación (Lomloe) y los posteriores reales decretos de desarrollo de la misma han introducido objetivos específicos de seguridad vial en todas las etapas educativas, que se integrarán de manera transversal en diferentes asignaturas.

"Se le ha dado mucha importancia, se va a impartir de manera obligatoria y va a ser evaluable. Es un paso adelante muy importante", subraya Aparicio. Destaca la importancia de inculcar a los alumnos "un principio fundamental", el de la convivencia, ya que la movilidad está cambiando, "el conductor del coche ya no es el amo, hay distintos usuarios y tenemos que convivir entre todos". veces al niño le regalan una bici y no sabe por dónde puede ir, si tiene o no que llevar casco, etc..".