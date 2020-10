La viróloga del CSIC Margarita del Val ha criticado la falta de medidas ante la segunda oleada de coronavirus que comenzó en España en verano. Así lo ha aseverado en una entrevista en eldiario.es: "Al virus no lo para nada, solo lo paramos con varias medidas. Si no se paró en verano, que nadie piense que por eso se parará en otoño".

Margarita del Val ha reproducido una lista de aquello que se ha hecho mal desde la desescalada, como no contratar suficientes rastreadores o confiarnos por la edad. De hecho, ha asegurado que la media de edad de los contagiados ha variado tanto entre una oleada y otra porque los mayores han tomado precauciones desde abril, mientras que un porcentaje de gente más joven ha visto reducido su riesgo.

Las reglas, por tanto, están claras de cara a los próximos meses: "Teletrabajo, cuarentenas de personas que han tenido contacto con un positivo y rastreo de contactos". Sin embargo, ahora con la llegada del invierno habría que añadir algunas más.

"Entramos en una época durísima ahora", ha reconocido la viróloga en la entrevista con el citado medio, donde ha afirmado que cree que "sí vamos a tener que volver al confinamiento domiciliario muy estricto".

"Parece que lo estamos buscando como sociedad. Si es la única opción que funciona porque las demás no se aceptan y no funcionan, será la que habrá que tomar", ha espetado.

Del Val ha considerado "insuficientes" las medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid, región en la que ha asegurado que han bajado los casos "pero no porque haya menos personas contagiadas".

La viróloga también ha incidido en la importancia de no observar como "castigos" las restricciones sanitarias en determinadas zonas: "La desescalada se vivió como un castigo por parte de algunas comunidades autónomas: si a mí no me garantizan una desescalada rápida, es que me están castigando. Ahora es: si a mi zona la confinan, me están castigando".

Un episodio más, dice, de la polarización política que atraviesa España y que causa "incertidumbre y miedo" en lugar de "claridad y transparencia".