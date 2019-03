Viñals niega la versión del Colegio Oficial de Médicos que asegura que no podía ejercer

Simón Viñals se defiende. Dice que puede seguir ejerciendo y que se encuentra con plenas facultades. “Yo me encuentro en plenas capacidades para ejercer mi profesión y disponía de todos los medios para afrontar esta tragedia”, aseguraba en un programa de televisión.

Es su respuesta a las acusaciones del Colegio Oficial de Médicos. En un comunicado explicaban que, según los estatutos, para ser colegiado de honor, no se puede seguir en activo. Viñals es colegiado honorífico desde 2005 y entonces, según el colegio, acreditó que era pensionista.

“Jamás he presentado yo un papel ni nada porque a mí me lo dicen por teléfono. Yo no he solicitado nunca ser colegiado de honor”, asegura el doctor. Pero esta misma mañana ha estado en el colegio de médicos para tratar de aclararlo.

La oposición ha pedido que se inicie una investigación y que se depuren responsabilidades. El Ayuntamiento está analizando tomar medidas contra Viñals. En las imágenes pueden ver la enfermería en la que el doctor Viñals asegura que contaba con todo el material necesario para atender a los jóvenes y realizar reanimaciones cardiopulmonares.

Una sala vacía, en la que estaría todo el dispositivo médico necesario para un evento con miles de asistentes. En otra de las fotos del interior del vomitorio, se ve la puerta que los porteros arrancaron para que hubiera más espacio, o la pendiente de la rampa. Nuevas muestras del caos y el horror que se vivió en el Madrid Arena.