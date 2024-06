El chalé del Pozo abrió este viernes sus puertas a los primeros migrantes de Mali y Senegal. En total, llegaron 40 personas, procedentes de Canarias. Este sábado se espera que lleguen a Villarodrigo (León) 140 más, cumpliendo con el programa de protección internacional del Hospital San Juan de Dios, un programa que busca acogerles, enseñarles el idioma, y asesorarles para encontrar trabajo.

"Nos hemos llevado una doble alegría, y es que empresarios de León han ofrecido puestos de trabajo que no se pueden cubrir con gente de aquí. Por eso no se puede decir eso de que 'nos quitan trabajo', porque son trabajos que los demás no quieren", expresa Natividad Largo, portavoz de la plataforma 'Apoyo a personas refugiadas y migrantes de León'.

Una llegada que, en contrapartida, ha generado protestas, recogidas de firmas para cerrar el recinto y mensajes de odio y racismo a través de redes sociales. "¿Genera desconfianza? Sí, mucha. Es mucha gente y de una cultura radicalmente distinta a la nuestra. ¿Tenemos miedo? Sí", manifiesta Marisol Rodríguez, portavoz de 'Plataforma ciudadana'.

Precisamente, este "miedo" o "crispación" ya se ha puesto de manifiesto en el pleno del Ayuntamiento: "Creo que la UPL no querrá esto para León, los leoneses y los vecinos Villarodrigo", declaró al respecto Manuel García, portavoz del PP del Ayuntamiento de Villaquilambre.

Así las cosas, el pueblo de Villarodrigo se mantiene dividido en esta polémica, aunque el Ayuntamiento ya ha expresado que no comparte la preocupación de algunos vecinos sobre este asunto.