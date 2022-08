"Te va la vida en ello". Es el contundente mensaje que lanza Antonio Maestre en un vídeo con el que ilustra de forma clara hasta qué punto es fundamental defender nuestra sanidad pública.

El periodista lo hace mostrando un medicamento empleado para tratar el cáncer de pulmón. "Cada caja vale 4.800 euros y dura solo un mes", detalla Maestre, que explica que su madre lleva tomándolo cinco meses y "le está dando la vida".

"En esos cinco meses ha consumido un total de 24.000 euros y no ha pagado uno solo", precisa el periodista, que apunta que, sin sanidad pública, no habrían podido pagarlo: "Este tratamiento que está salvando a mi madre no estaría a nuestro alcance", incide.

Así, Maestre ahonda en cómo, sin sanidad pública, sus padres, que están jubilados, habrían tenido que vender su casa para poder pagar el tratamiento, o sencillamente "ver cómo su vida se apaga por no tener los recursos suficientes". "Se trata de esto, de tener la oportunidad de vivir o de que tus familiares lo hagan sin pensar en si pueden costear un tratamiento", recalca.

Por otra parte, el periodista apostilla que el tratamiento "no hubiera servido de nada si el diagnóstico hubiera sido tardío" y comparte el caso de una lectora a quien dieron cita para diagnosticar una lesión de la piel con riesgo de ser cancerosa para 2023. "Tu vida está en peligro", alerta.

"Tu vida está en peligro desde el mismo momento en que no te dan cita para ese pequeño bulto o dolor en la Atención Primaria, tu vida está en peligro por las decisiones de quien gestiona la sanidad pública y deja sin médicos los centros de salud, tu vida está en peligro cuando los que más tienen no pagan impuestos para que los que menos tengan al menos una oportunidad. Tu vida está en peligro por cada euro que Ayuso recorta a la sanidad pública", insiste Maestre.

"Defender tu centro de salud, a tu doctora, a tu enfermera o a tu celador es una cuestión de vida o muerte", concluye el informador, que señala que esa caja de medicación "representa todo por lo que has luchado y trabajado" y sentencia: "Te va la vida en ello".

Puedes ver su alegato completo en este vídeo que ha compartido en Twitter: