Las víctimas del tren de Angrois reclaman "verdad y justicia" dos años después del accidente

A bordo del tren iban David y Laura, sobrino e hija de Teresa y Asunción. Asunción explica que siente "rabia y dolor" y que pide "verdad y justicia" porque "nadie se hace responsable, nadie atiende". Por su parte, Teresa, lamenta que siguen "como el primer día, sin saber nada. Nuestros familiares, enterrados y no es justo".



Lamentan que la Justica lleve un año parada, la falta de colaboración de Adif y Renfe, y que dos años después, el único responsable siga siendo el maquinista. El hijo de Rogelio Bernardo murió aquel día y ahora lamenta que le quieran "echar la culpa al maquinista: "Tendrá algo de culpa, pero no pusieron los medios por si un error humanos pasaba".



Carmen todavía recibe morfina. Se despertó en la UCI tres días después del accidente sin recordar nada, pero con varias vértebras rotas y una incapacidad que le impide trabajar. Carmen Castillo, pasajera del tren, dice que "están engañando y siguen con lo mismo. No investigan ni ponen medidas de seguridad. De qué sirve lo que estamos haciendo".



Las dos hijas de Paloma, su hermano y su cuñada también iban en el tren. Ante los micros de laSexta declara que "no es admisible que hayan premiado a los responsables de Adif, Renfe y Fomento ascendiéndolos en sus puestos".



Arturo Domínguez, portavoz de la 'Plataforma de Víctimas del Alvia 04155' ha dicho que "el señor Rafael Catalá a día de hoy es ministro de Justicia, el presidente de Renfe, Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, José Blanco, eurodiputado".



Las víctimas denuncian que PP, PSOE e instituciones públicas les están sometiendo a un trato humillante. Arturo Domínguez denuncia que "sistemáticamente niegan una comisión parlamentaria para que se sepa la verdad".



Lamentan que dos años después todo siga igual: 81 muertos, más de 140 heridos, ni una sola dimisión, y la certeza de que el accidente se podría haber evitado.