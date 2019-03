Víctimas del robo de bebés de toda España se manifiestan en Madrid

En total 26 asociaciones de toda España han participado en la manifestación, que ha reunido a más de 300 personas bajo los lemas de "Queremos a nuestros niños, saber la verdad y que se haga justicia" y "Por el derecho a la propia identidad".

La principal reivindicación de los afectados es la creación de medidas resolutivas para la investigación y la tramitación de las causas judiciales, así como que se allanen las dificultades a las personas que buscan su verdadera identidad como posibles víctimas de desaparición forzada.

"Me siento totalmente desamparada. No pedimos dinero ni nada, solo que nuestros niños aparezcan y que nos ayuden a ello" ha afirmado otra de las afectadas, María Jesús Peña, que ha ido a la manifestación desde Sevilla. Carmen Luque, presidenta de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños', ha asegurado que hay cálculos de hasta 300.000 niños robados, sin embargo, dice que el Gobierno no cree en su causa y "no tiene una actitud decidida" para encontrarlos.

Luque también ha criticado la actuación de la Justicia española, a la que ha acusado de escudarse en la prescripción para archivar casos y cerrar investigaciones. "El robo de bebés no puede prescribir porque es un delito de Lesa Humanidad", ha dicho, "y es un delito que está pasando todos los días y seguirá pasando mientras los niños no aparezcan".

Entre las consignas coreadas por los manifestantes se han repetido "Los niños viven, los casos no prescriben", "No están muertos, los han robado" y "Jueces y fiscales, ¡mojarse ya!". La marcha ha discurrido desde la sede del Partido Popular en la Calle Génova hasta el Arzobispado de Madrid y pasando por enfrente del Ministerio de Justicia, las tres instancias donde los afectados centran sus reivindicaciones, el poder político, el judicial y la Iglesia.