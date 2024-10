Este miércoles se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Murcia una reunión entre la jueza del caso de la red de prostitución de menores que actuó en la capital murciana hace una década y las víctimas.

El motivo es la rebaja de las penas a los trece condenados, que han pasado de oscilar entre los 24 y los 56 años a variar entre los cinco meses y los dos años por cada uno de los delitos. A cambio, los autores reconocieron los hechos.

Esto no es suficiente para las víctimas, que aseguran que no es proporcional al sufrimiento que ellas padecen desde entonces. "Es muy poco para el dolor que estamos pasando, yo llevo mucho tiempo con psicólogos", explica en exclusiva a laSexta una de las víctimas. "Se tendrían que pudrir en la cárcel, y les han puesto penas de cinco meses a cada uno por cada chica; eso no es justo", asegura.

No obstante, la rebaja de condenas no es firme y podría revertirse si, como es previsible, las víctimas argumentan que supone un agravio hacia ellas. El lunes y martes de la próxima semana se producirá una reunión con los condenados similar a la de hoy para que, posteriormente, la jueza tome una decisión definitiva.