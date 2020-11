Víctimas directas de la violencia machista narran en el documental 'Veo, veo... ¿Tú me Ves?' el terror que vivieron durante su infancia. Escuchar el testimonio de las víctimas y darles voz es. precisamente el objetivo de este documental. "Yo mi infancia la viví desde que tengo uso de razón con mucho miedo", afirma una víctima de violencia machista que prefiere permanecer en el anonimato.

Por su parte, Sara López, también víctima de la violencia machista recuerda: "Cuando mi padre gritaba, nos encerrábamos en las habitaciones con pestillo, pero él abría la puerta a golpes, me cogía del pelo y me arrastraba".

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas indica que "1.678.859 de menores son víctimas de violencia de género". "En lugar de pensar que es un niño tímido, debemos de tener en mente que quizás ese niño o niña pueden ser víctimas de violencia de género", señala Besteiro. En este sentido, una víctima anónima de violencia machista indica que "algunos niños no se relacionan porque son maltratados".

La importancia de desmontar que el maltratador puede ser un buen padre

Este maltrato continúa tras la separación de los progenitores: "Mi padre utilizaba la violencia en nosotros porque ahí es donde mi madre se derrumbaba", manifiesta Sara López.

De ahí la importancia de desmontar que maltratador puede ser un buen padre. Patricia Fernández tenía seis años cuando su madre se separó. El fallo para ella y su hermano fue seguir manteniendo el contacto con su progenitor a través de la custodia compartida.

Ahora, la joven, víctima de violencia machista, cuenta que ella está viva, "pero que hay niños que han sido asesinados por sus padres durante las visitas". "Ya tenemos la prueba, ¿ahora qué hacemos?", se pregunta Patricia Fernández.

Los menores, más desprotegidos durante el confinamiento

Por su parte, Beatriz Lázaro, abogada especializada en violencia de género, lamenta que "el sistema no da respuesta a la realidad de los menores", unos jóvenes que han quedado más desprotegidos, si cabe, durante el confinamiento.

"Al estar el maltratador con ella hay más riesgo de que haya violencia y los menores en esa situación están viendo cómo su madre no puede pedir ayuda, pero ellos tampoco pueden hacerlo", expresa Yolanda Besteiro.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas insisten en que la sociedad también tiene un papel fundamental en esta realidad. "No podemos dejar todo esto en taparnos las orejas y los ojos y no hacer nada al respecto", manifiesta Miguel Ángel Fernández, pedagogo en el ámbito de la educación no formal.

Tres niños han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género ejercida contra su madre en 2020 y 23 han quedado huérfanos por el asesinato de 41 mujeres.