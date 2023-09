La abogada de la víctima de 'La Manada', Teresa Hermida, ha indicado en Al Rojo Vivo que recurrirán la decisión del juez de rebajar un año, de 15 a 14 años, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, en aplicación de la ley del 'solo sí es si'.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que la condena debe reducirse puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, "próxima" o "cercana" al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó "sensiblemente".

Hermida reconoce que era una decisión que no se esperaban, a pesar de que sabían que estaba entre las posibilidades. De hecho, lamenta que se ha tenido que enterar de esta decisión por la prensa. "Estamos esperando a que nos notifiquen esta decisión para poder recurrirla", ha explicado.

En cuanto a si teme que puedan hacer lo mismo con el resto de agresores, la abogada ha reconocido que no sabe cuáles serán los siguientes pasos que quieran dar. "Entiendo que tendrán que estudiar sise dan los parámetros para llevar a cabo esa decisión. Lo hizo con este señor porque no tenía otras condenas, no sé si con los demás lo solicitará", ha indicado.

La abogada también se ha pronunciado sobre la ley del 'solo sí es sí', asegurando que, aunque nació para una protección integral de los derechos de la víctima, "no los está garantizando". Ahora, consideran "lamentable" la decisión que han tomado sobre este caso, reconociendo que consideran que la pena no es "ajustada".

Además, ha desvelado que la víctima se ha enterado por ella. "El momento ha sido durísimo. Está desilusionada y decepcionada", ha reconocido, asegurando que no esperaba tener que verse de nuevo enfrentándose a una situación como esta.