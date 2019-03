El vecino que presenció el rescate del 'héroe de París' responde a las críticas por su pasividad: "Cuando llegué a la terraza, Mamadou ya estaba escalando"

El vecino que presenció el rescate, un hombre de 28 años, nuevo en el edificio, ha hecho declaraciones al periódico galo 'Le Parisien' afirmando que cuando se quiso dar cuenta, "ya estaba escalando".

"Me desperté por los gritos en la calle. Como tenía los pies desnudos, me puse rápidamente mis zapatillas para no escurrirme por la terraza (...) Vista la configuración de la terraza, no podía alzarle. No quería arriesgarme a soltar su mano, así que preferí ir despacio. Cuando llegué a la terraza, ya estaba escalando. ¡Iba tan rápido!"

Afortunadamente el 'héroe de París' escaló las cuatro plantas del bloque y consiguió evitar una tragedia.

El vecino asegura que el niño "fue muy valiente, porque cayó de una planta antes de agarrarse a una terraza justo debajo" y sostiene que espera volver a ver a Mamadou para felicitarle. "Es un logro que conseguimos juntos".