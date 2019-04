Varios puertos de montaña españoles, cerrados por alto riesgo de hielo y nevadas

Excavadoras, máquinas quitanieves y vecinos trabajando durante toda la jornada para no quedarse aislados. "Habíamos visto la previsión del tiempo y anunciaban nieve, pero no tanta", declaran. En las carreteras de Roncesvalles está todo completamente nevado y con riesgo de hielo. Por eso, el uso de cadenas es recomendable, aunque a alguno le ha pillado desprevenido, "no no llevamos cadenas", reconocen.

Muchos se han acercado a pasar el día, pero tras la gran nevada tendrán que hacer noche. "Estamos un poco aislados, aquí hay un albergue, si hace falta nos quedaremos a dormir". Una temperatura de 0º con una sensación térmica de -3º. "Creo que toda la noche se ha quedado nevando", declaran una mujer. Y aquí no acaba la cosa, porque esta noche seguirá nevando.