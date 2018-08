Varios profesores de Florida se unen para ceder días de baja a un compañero con cáncer

Robert Goodman, de 56 años, es un profesor de una escuela de Florida al que le diagnosticaron cáncer de colon y por ello tuvo que pedirse una baja por enfermedad para poder recibir tratamiento. Sin embargo, unos meses después agotó los días de los que disponía de la baja y debía elegir entre dos opciones: regresar a la escuela o prolongar la baja sin recibir ningún ingreso.

El problema es que no podía elegir ninguna de las dos porque necesitaba el dinero y no podía regresar al trabajo dado que seguía en tratamiento y necesitaba descansar. "La quimioterapia realmente te afecta. Me preguntaba cómo podía manejar levantarme a las cinco de la mañana todos los días o como iba a poder lidiar con las gripes y enfermedades que llevan los niños a las aulas", explica Robert Goodman a la BBC.

En el sistema escolar de Florida, los maestros pueden intercambiarse los días que les corresponden por bajas por enfermedad, o en su caso, donarlos.

Desesperado, el profesor publica una foto en Facebook pidiendo ayuda a otros maestros con el fin de recibir más días para su baja. "Pedí ayuda, pero no que no esperaba era recibirla en cuatro días", cuenta al mismo medio.

Solo cuatro días después de su publicación en Facebook, Goodman recaudó más de 100 días, lo suficiente para completar la totalidad de su quimioterapia. "Podrían haber cobrado esos días cuando se jubilaran si no los usaban. En cierto sentido, estaban dándome el dinero de su jubilación para ayudarme a sanar", afirma.

Ahora, el profesor podrá recuperar su puesto en enero de 2019 cuando ya haya acabado la quimioterapia y haya podido descansar gracias a la solidaridad de sus colegas.