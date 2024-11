La DANA que ha devastado el litoral mediterráneo ha dejado, por el momento, 89 desaparecidos, aunque todavía hay 62 cuerpos sin identificar y que podrían coincidir. Esa cifra de desaparecidos solo incluye aquellas denuncias de familiares que han aportado datos y muestras biológicas. Las autoridades han informado de que puede que haya casos que todavía no se han denunciado. Por eso se han habilitado varias oficinas en la provincia de Valencia para informar de desapariciones.

Detrás de cada persona que aún no ha aparecido, hay una foto, recuerdos y una familia desolada que sigue buscándola de forma incansable. La de Mari Carmen continúa buscando a su marido: "La última llamada fue el niño, que llamó a su padre y le dijo: 'Te quiero mucho, hijo mío, no veo la carretera', y le colgó el teléfono". "Yo me quiero hacer la fuerte, pero se me van las fuerzas. No hay palabras, tanto nosotros como todas las familias que han perdido a sus seres queridos", ha añadido entre lágrimas. Por este motivo, porque aún queda esperanza, sus hijos organizan batidas en Cheste y recorren kilómetros buscando el coche en el que iba su padre.

No es la única familia marcada por el temporal que saca fuerzas de flaqueza. Es el caso de Victoria, quien persiste para encontrar a su pareja, Cándido. "Mi cabeza está en buscar y buscar. Nadie ha buscado a mi Candi", ha sollozado. Por eso, ella sale todos los días a buscarlo por el barranco del Poyo, en Chiva. "La última vez que hablé con él se había subido al tejado con los perros para salvarse, me dijo que no se quería morir, que quería estar conmigo toda la vida", ha recordado.

En Torrent también se han organizado dispositivos de búsqueda para encontrar a un matrimonio de ancianos, Carmen y Manolo.