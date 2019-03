La vacuna de la meningitis ya se puede comprar en España, aunque no es tan fácil como parece

Apenas lleva tres días a la venta y la demanda ya ha superado las expectativas de las distribuidoras. En algunas farmacias ya hay más de 100 personas en lista de espera. Milagros Esmorrís, farmacéutica de farmacia 'Ana Torres' se queja de que no pueden pedir todas las unidades que quieres porque "han decidido distribuirla homogéneamente entre todas las farmacias".

Llevan casi un año de movilizaciones solicitando esta vacuna, y parece que estas movilizaciones ahora dan sus frutos. Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia, celebraba el inicio del proceso para "venta de la vacuna de la meningitis B en todas las farmacias españolas".



Pero para Javier Hermo, de la plataforma de ciudadanos por la salud, esto asegura es insuficiente. Quieren que la ‘Bexsero’ entre en el calendario de vacunación y sea, por lo tanto, gratuita. Aunque destaca que "es un paso positivo que la vacuna esté en las farmacias y la gente no tenga que ir a Portugal y no tengamos que actuar como traficantes".



Hasta hace unos días muchos optaban por peregrinar a Portugal para comprarla, incluso a riesgo de romper la cadena de frío. Pero no todos podían costearse el viaje y ahora, teniendo en cuenta los casi 320€ que cuestan aquí las tres inyecciones necesarias, muchos siguen sin poder pagarlo.



La vacuna de la meningitis se vende en España desde el 1 de octubre y una farmacia de Arteixo ya tienen lista de espera, precisamente en esta localidad fallecieron en 2015 dos personas por la meningitis. En los escasos minutos que pasamos en la farmacia varias personas entran para apuntarse en la lista.

A pesar de las listas de espera la gente que acude en su búsqueda destacan que es un paso hacia delante para conseguir que el sistema sanitario pueda ponerla a disposición de toda la población. Porque aunque todavía no es gratis, al menos, ya la tienen en sus manos.