Ataque xenófobo en el transporte público de Madrid. Un joven increpó y golpeó a una mujer de origen latino el pasado sábado 31 en la línea 77 de la EMT.

Lo ha denunciado la plataforma 'Es Racismo' a través de su web aportando un vídeo de la agresión. En las imágenes se ve cómo el agresor amenaza a la mujer para inmediatamente después golpearla y propinarle varias patadas. Los acompañantes del agresor, al que se refieren como 'Arturo', reaccionan pidiéndole que pare y exigen a gritos a la víctima que abandone el autobús: "¡Fuera, fuera!".

Una testigo, alarmada, lo grabó y se queja de que el conductor no hizo nada. "No dijo nada, cuando me bajé le grité que tenía todo grabado, pero en ningún momento detuvo el vehículo para llamar a la Policía o pedir a los agresores que se bajaran. Siguió con el trayecto a pesar de que la gente se estaba quejando", explica.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que no consta ninguna incidencia en sus registros y ningún conductor ha dado parte del suceso. Sin embargo, y viendo las imágenes, cuesta creer que no se diera cuenta de lo que pasó.

"Entiendo que se debió de enterar, pero no lo sé", afirma un conductor de la EMT al ser preguntado por las cámaras de laSexta. "Lo más normal sería parar el autobús y llamar a la Policía", añade. Al parecer el origen de la discusión, asegura la testigo, fue que la mujer agredida no quiso cederle el asiento al joven.

Según 'SOS Racismo', son ataques racistas cada vez más frecuentes en el transporte público. Alentados, afirman, por mensajes de odio de determinados partidos.