Atienden a una mujer tras sufrir el latigazo de una carabela portuguesa en la cara en Alicante

Una mujer ha sufrido la primera picadura del verano de la carabela portuguesa. La mujer sitió un fuerte latigazo en la cara y, tras salir rápidamente del agua, se dio cuenta de que sufría un gran hinchazón por lo que acudió al hospital, donde ya ha recibido el alta.

La concejala de Turismo en funciones, Maria del Carmen de España, ha subrayado que "de momento" las playas de Alicante son "seguras" y ha explicado que el servicio de salvamento y socorrismo de la ciudad están prestando "la precaución necesaria" para la "vigilancia" de las zonas de baño y ante la posible aparición de "especies que puedan suponer un peligro".

Sin embargo, ha evidenciado que no se puede evitar "que este tipo de especies acaben en una calita o una zona rocosa, que no es zona de baño, pero es su hábitat: no vamos a echarlos de sus casas". "Quiero que no se cree una alarma a los turistas y a los ciudadanos por una cuestión que no tiene la gravedad que se le quiere dar", ha dicho.

Ante esa situación, y a preguntas de los medios este martes tras la Junta de Gobierno, De España ha querido trasladar un mensaje de "calma" porque las playas de Alicante "se revisan todos los días a primera hora", que llevan a cabo tanto la Policía Local como el servicio de playas.

Además, ha recordado que "semanalmente" el Institut d'Ecologia Litoral pasa un informe "del estado de las aguas y de las especies que puedan aparecer para tomar los protocolos de actuación que deban corresponder". Con todo, ha sostenido que no se ha recibido comunicación que alertara sobre el avistamiento de estas medusas. "Los protocolos están en marcha y en caso de que se produjera algún peligro tomaríamos las medidas oportunas", ha indicado.

"Al igual que el año pasado, fueron casos aislados que apareciesen estos animales en la costa", ha continuado y ha negado que se trata de bancos de medusas. Finalmente, ha resaltado que Alicante está en contacto con municipios vecinos por si se detecta en sus playas algún ejemplar.

