"Una mujer llamó para decirme que era demasiado negra": la presentadora del tiempo de la televisión pública belga estalla ante el racismo

Ya no puede más: una presentadora del tiempo de la televisión belga ha denunciado las "toneladas", según ella, de insultos y comentarios racistas que recibe por ser negra. Dice que hay espectadores incluso que se quejan porque su color de piel dificulta ver el mapa del tiempo.

La sección del tiempo de la televisión pública belga ha dado la vuelta al mundo. La razón: su presentadora. Para algunos espectadores su piel es demasiado negra. Así lo explicaba ella a través de redes sociales: "Si os queréis reír, tengo algo para vosotros. Una mujer llamó para decirme que era demasiado negra y no se veía más que mi ropa en pantalla".

Ha sido la gota que ha colmado el vaso para Cécile Djunga, que además de presentadora es cómica. Pero esta vez, se ha puesto seria: "Estoy harta de recibir toneladas de mensajes racistas, y ha llegado ya a tal punto que me enerva". Insultos racistas que lleva recibiendo un año. Al principio no les daba importancia, pero Djunga ya ha dicho 'basta': "Me dicen: 'vete a tu país', y este es mi país".

Con el vídeo que ha publicado en sus cuentas personales en redes sociales quiere denunciar los continuos comentarios discriminatorios que recibe. La presentadora ha conseguido tal repercusión que hasta el primer ministro del país se ha pronunciado para decir que es algo inaceptable.