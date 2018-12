Una joven denuncia una agresión sexual en un portal de Lleida: "Un hombre me pegó, me tocó y se fue corriendo"

Con el objetivo de evitar que no haya más casos similares, una joven ha denunciado en un vídeo en TouTube la agresión sexual que vivió en un portal de Lleida. Fue a tirar la basura y en el momento de volver a casa, un hombre la siguió y la agredió justo al entrar en el portal.

"Vi que venía un hombre de frente, no sé si miraba lo que hacía porque yo iba con cascos. Fue a abrir la puerta y el hombre estaba detrás, me pegó, me tocó y se fue corriendo", relata la joven.

Cuando el hombre se fue, la víctima quedó tendida en el suelo y según explica ella misma, entonces, empezó "a temblar y a chillar". En ese momento, la joven relata que se sintió "vulnerable" y que, a continuación, se puso en contacto con sus padres y llamó a la ambulancia.

La joven cuenta que en urgencias la atendieron muy bien, pero relata lo que una persona le dijo: "Es normal, hay gente así". Frase a la que ella responde rotunda: "No es normal, ¿por qué tengo que salir de casa pensando en que puede haber alguien que me haga daño?".

La víctima proporcionó a los Mossos una descripción del agresor, que ya han puesto en marcha una investigación para poder encontrar al hombre.