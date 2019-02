Un joven parapléjico consigue levantarse de su silla para bailar con su mujer el día de su boda

Hugo Rohling llevaba cinco años sin poder levantarse de una silla de ruedas debido a un accidente de moto que le dejó sin movilidad en las piernas, pero el joven brasileño pudo bailar con su mujer el día de su boda gracias a la ayuda de su padre y de su hermano.

Mientras sonaba 'With a little help from my friends', de la conocida banda 'The Beatles' el joven contó con la ayuda de sus familiares para vivir uno de los momentos más especiales de su vida.

Cada uno por cada costado, los dos familiares impulsaron al joven para que pudiera ponerse en pie y, mientras su mujer le abrazaba, consiguieron balancearle al ritmo de la balada.

El emotivo momento fue capturado por Marcelo Henrique da Silva, uno de los amigos que acudieron al enlace, que mostró orgulloso la emocionante muestra de amor: "Tuve el placer de participar de este casamiento increíble de mis amigos y voy a compartir con ustedes este vídeo que muestra de lo que el amor es capaz"