Un joven negro abraza a un neonazi durante una protesta antifascista en Florida: "Abrazame, ¿por qué no me quieres?"

Mientras el líder ultraderechista Richard Spencer daba un discurso supremacista en la Universidad de Florida, un grupo de personas convocó una manifestación antifascista a las puertas de la institución. Uno de los neonazis que acudieron al mitin con una camiseta con varias esvásticas salió del edificio y se encontró con los manifestantes.

Entre ellos se encontraba un hombre negro, que no dudó en encararse con el ultraderechista. Aaron Alex Courtney, identificado así por varios medios locales, comenzó a abrazar al neonazi preguntándole por qué no le quería, por qué no le gustaba. El supremacista blanco fue increpado por los manifestantes antes de su encuentro con Aaron, por lo que tenía una herida en su rostro.

El encargado de grabar el vídeo que se ha hecho completamente viral en la red ha sido Samei, un joven estudiante de posgrado de la Universidad de Florida que cree que el mensaje más fuerte que ha sabido trasmitir es Aaron con sus actos es "el hecho de que alguien fue capaz de mostrar amor frente al odio".