Un hombre salva la vida de un niño que se precipitó al vació desde un quinto piso

Mientras aparcaba su coche, un hombre en China vio cómo un niño se acercaba hasta una ventana y acababa por precipitarse al vacío.

Sin dudarlo un segundo, en ese momento el hombre salió de su coche y rápidamente se acercó hasta el lugar en el que iba a caer el pequeño. Entonces, esperó unos instantes y alzó sus brazos para recoger al niño.

"Cuando vi que el niño estaba cayendo, no pensé, actué y lo cogí. No sé lo que pasó después porque me desmayé y cuando desperté estaba rodeado por la Policía y los servicios de Emergencia", ha dicho el hombre.

Niño rescatado al caer de un quinto piso en China | Reuters

Cuando el menor, de dos años, se aproximaba al suelo, el hombre lo cogió y de la fuerza ambos terminaron cayendo al suelo.

Debido al impacto, los dos necesitaron atención médica, por lo que fueron trasladaron al hospital. El niño tiene heridas leves y el hombre rasguños en la cabeza y los brazos.

Los hechos, recogidos por una cámara de seguridad, han ocurrido en el noroeste de China.