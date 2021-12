¿Son inclusivos los patios de nuestros colegios? Hay quien piensa que no: la centralidad y el protagonismo de los campos de fútbol, monopolizando en algunos casos estos espacios de recreo, están en el centro del debate. Sus detractores señalan que es un motivo de exclusión a quienes no les gusta este deporte o deciden no jugarlo-sobre todo niñas-.

El Govern de Cataluña ahora plantea rediseñar estos espacios en una nueva guía de arquitectura escolar, que revise estos espacios con una mirada de género. Entre las medidas que se barajan es eliminarlas o, al menos, restarles protagonismo dentro de los patios.

Ya hay colegios que optan por alternativas más inclusivas: por ejemplo, huertos escolares, como en el Colegio Italiano de Madrid. "En el cuidado de las plantas aprenden muchísimos valores: respeto por la naturaleza, compañerismo, trabajo en grupo...", dice el portavoz de la institución educativa, Francesco Ercolani.

Pero la eliminación no es la única solución: pueden buscarse otras fórmulas intermedias, como promover otras actividades en estas pistas. "No es una cuestión del espacio, sino del uso que se le dé", dice Jordi Collado, el director de Bachillerao en Fundació Llor.

El objetivo es que ningún niño o niña se quede sin jugar a la hora del recreo.