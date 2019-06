Twitter estalla contra la RAE por su respuesta sobre la forma de separar los números con más de tres dígitos

La respuesta de la RAE a un usuario de Twitter provocó un 'tsunami' de reacciones entre los seguidores de la cuenta. Todo comenzó cuando un perfil consultó a la cuenta de la Real Academia Española sobre la forma correcta de escribir los números de más de tres dígitos.

La RAE respondió: "Para separar en bloques la parte entera de una cifra solo puede emplearse un espacio, de modo que el separador decimal puede ser tanto el punto como la coma: 1 530 111.54 € = 1 530 111,54 €".

Sin embargo, no fue bien recibido por los seguidores, que criticaron esta respuesta alegando frases como "¡Qué modelnos! Pues a mí en los Maristas me enseñaron a poner puntos para separar los miles. Y lo voy a seguir haciendo. Que les den a los anglosajones de la RAE", o "¿Cómo? Se nota que sois todos de letras. Madre mía que poquita idea".

La Academia no se quedó al margen de la polémica y volvió a responder: "Es la norma establecida por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en 1948".

Pero esto no acabó aquí, sino que muchos usuarios decidieron preguntarle incluso a Pérez-Reverte, que contestaba: "No se trata de opinar. Yo utilizo los puntos de toda la vida. Otros, gente docta, no lo hacen. Cada cual actúa según sus conocimientos, actividad y necesidades. Las mías no son las de un matemático, sino las de un escritor".

Este hilo ha creado encontronazos entre tuiteros, que incluso discutían entre ellos cuál era la forma correcta de escribirlo, a pesar de ser recientemente explicado por la institución. También se han preguntado sobre la necesidad de 'modernizar' la Academia y cambiar a normas más actuales de escritura.